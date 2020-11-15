Волонтеры разгружают привезенный из Москвы тираж газеты. Фото предоставлено сотрудниками «Народной воли»





Эта история началась в конце августа, когда «Народную волю», «БелГазету», «Комсомольскую правду в Белоруссии» и «Свободные новости плюс» перестал печатать государственный «Белорусский дом печати», ссылаясь на поломку оборудования. С тех пор новые номера «Народной воли» печатались в Москве и проделывали длинный путь до Минска. Доставлять газету читателям помогали волонтеры, так как «Белпочта» и «Белсоюзпечать» отказываются распространять ее по подписке и в розницу.





Номер за 13 ноября, несмотря на все предпринятые усилия, к читателям не попал. Как только курьер привез партию газет, у офиса редакции появились неизвестные. Позже в офис пришел ОМОН, тираж газеты был изъят, а водитель, его доставивший, — задержан. Какие к изданию возникли вопросы и на каком основании была арестована или конфискована партия газет, сотрудники издания не знают до сих пор.





Позже выяснилось, что водителя, которого задержали вместе с газетами, отпустили, но его машина вместе с тиражом «Народной воли» и другим грузом остались в Ленинском РУВД. Чтобы выяснить, кто были те люди, которые приходили в редакцию и на каком основании они забрали тираж, издание обратилось с официальным письмом в управление Следственного комитета по городу Минску.





Пока редакция разбиралась с изъятым тиражом, стало известно, что московская типография, печатавшая последние номера газеты, расторгла договор предоставления услуг «Народной воле». Более того к типографии возникли вопросы у Роспотребнадзора — он приостановил деятельность типографии на 20 дней, сообщил главный редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич.









Еще три московские типографии отказались сотрудничать с белорусским изданием — «боятся потерять бизнес», говорит менеджер по рекламе «Народной волей» Анастасия Шаркевич.





— Многие наши читатели и подписчики — это люди старше 60 лет. Мы им лично доставляем газеты. Они говорят, что для них это лучик света. Некоторые наши волонтеры едут в деревни за 200−300 км, чтобы доставить пенсионерам газету. Сейчас они лишатся газеты, — делится Анастасия Шаркевич.

