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Главный санитарный врач: Обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране, заявил в интервью «Беларусь 1» главный санитарный врач Александр Тарасенко.


При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпидситуации остается за местными властями.

— Мест хватает, есть запас, резерв. В случае необходимости есть план по развертыванию дополнительных коек для борьбы с коронавирусной инфекцией. Для борьбы с COVID-19 в больницах задействовано около 30% коечного фонда, — рассказал Тарасенко.

Он отметил, что по тяжести протекания болезни разницы во вторую волну по сравнению с первой волной нет.

Напомним, за эту неделю обязательный масочный режим в Беларуси ввели в Минске, в некоторых областных центрах, районах.
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