



При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпидситуации остается за местными властями.





— Мест хватает, есть запас, резерв. В случае необходимости есть план по развертыванию дополнительных коек для борьбы с коронавирусной инфекцией. Для борьбы с COVID-19 в больницах задействовано около 30% коечного фонда, — рассказал Тарасенко.





Он отметил, что по тяжести протекания болезни разницы во вторую волну по сравнению с первой волной нет.





Напомним, за эту неделю обязательный масочный режим в Беларуси ввели в Минске, в некоторых областных центрах, районах.