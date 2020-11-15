15 ноября в Минске закрыто рекордное количество станций метро
15 ноября в 10:35 Минский метрополитен закрыл на вход и выход рекордное количество станций — 14.
На первой линии закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа. На второй — все станции от Купаловской до Кунцевщины включительно. Закрыты все станции третьей линии, передает "Еврорадио".
Через закрытые станции метро поезда следуют без остановки. Это сделано "в целях обеспечения безопасности пассажиров", сказано в официальном телеграм-канале Минского метрополитена.
На станции "Площадь Ленина" поезда останавливаются, но вход на неё со стороны Площади Независимости закрыт.
Метрополитен приносит извинения за неудобства.
11:10 15/11/2020
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