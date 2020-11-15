Вечером 11 ноября на «Площадь перемен» в Минске приехали люди в масках, чтобы в очередной раз срезать БЧБ-ленты. Итогом этого стала смерть 31-летнего Романа Бондаренко, который решил вступиться за ленты.





Люди в масках, которых МВД не причисляет к «милиции», сначала избили Романа на площади, затолкали его в бус, где предположительно нанесли ему смертельные травмы. После Романа доставили в РУВД, но очень быстро перевезли его в больницу. Он скончался вечером 12 ноября.

Кто эти люди, которые приехали срезать ленты, никто достоверно не знает. Два СМИ – TUT.by Ttribuna.com опубликовали материалы, в которых предположили, кто мог избивать и похищать Романа с площади.

«Небезразличные граждане», которые приехали 11 ноября на «Площадь перемен», внешне оказались очень похожи на тех, кто срезал ленты в ЖК «Мегаполис» 18 октября. В «команде» последних беларусы еще тогда заметили мужчину, очень похожего на главу Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

И в «Мегаполисе» 18 октября, и на площади 11 ноября очевидцы видели мужчину в сером костюме и стеганой жилетке. Этот человек ну очень напоминает спортсмена, который общается с Дмитрием Басковым – и по работе, и в личной жизни.







Фото предоставлено читателями TUT.BY

На видео ниже видно, что именно этот человек в сером костюме принимал активное участие в избиении Романа Бондаренко на площади.





И TUT.by, и Ttribuna.com пишут о том, что человек в сером костюме крайне сильно похож на чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуту. TUT.by также уточняет, что «люди, знакомые с ним по миру единоборств, говорят, что голос на видео, глаза над маской и та часть лица, которую она не скрывает, очень похожи на голос и лицо Шакуты».

Почему в СМИ решили, что Романа Бондаренко избивал спортсмен Дмитрий Шакута Во-первых, одежда. Человек на видео с площади одет в серую байку, на которой прослеживается логотип, очень похожий на эмблему бойцовского клуба Shock Team.

Такая же байка, с таким же логотипом есть и у Шакуты. Близкие к миру единоборств люди утверждают, что вещи с подобной эмблемой вышли лимитированной коллекцией – и доступны лишь в единичных экземплярах.



На Дмитрии — фирменный костюм его бойцовского клуба Shock Team



Дмитрий Шакута рядом с экс-министром внутренних дел Игорем Шуневичем (справа)

Во-вторых, обувь. Человек в сером костюме, который избивал Романа, был обут в черные кожаные кроссовки с белой подошвой. Такие же носит (в сочетании, кстати, с такими же брюками) Дмитрий Шакута.







Как сам Шакута комментирует эти факты Если кратко, то никак. На вопрос журналиста Tribuna.com, находился ли Дмитрий вечером 11 ноября в районе «Площади перемен вместе с Дмитрием Басковым, Шакута ответил: «Чего? Комментарии какие-то что-то давать? Статью писать [будете]?» – и мгновенно повесил трубку.



На другие запросы журналистов Шакута ни по телефону, ни в мессенджерах больше не отвечал.

Кто вообще такой Дмитрий Шакута В данный момент этот человек, который руководит собственным бойцовским клубом Shock Team. А также работает инструктором по спецподготовке спецназа в воинской части 3214. В этой же части служил и убитый Роман Бондаренко, но насколько известно, он не был знаком с Шакуто.

Шакута также известен как член хоккейной команды Дмитрия Баскова, в которой состоит Виктор Лукашенко, начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк и другие не менее известные «джентльмены».