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В Москве прошла премьера фильма Янковского "Купала"

Премьера фильма Владимира Янковского "Купала" состоялась 14 ноября на кинофестивале "Московская премьера". Фильм показали в Белом зале Дома кино.


Кадр из фильма "Купала"


Это был благотворительный показ с бесплатным входом. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (можно заполнить только 25% зрительного зала) "Купалу" посмотрели всего около 170 человек, сообщает Еврорадио.
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