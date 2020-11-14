В Москве прошла премьера фильма Янковского "Купала"

Кадр из фильма "Купала"





Это был благотворительный показ с бесплатным входом. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией (можно заполнить только 25% зрительного зала) "Купалу" посмотрели всего около 170 человек, сообщает Еврорадио.