Самоуничтожающиеся сообщения появятся в Instagram и мессенджере Facebook
Команда разработчиков Facebook объявила о запуске новой функции для Facebook Messenger и Instagram
Пока самоуничтожающиеся сообщения доступны для части пользователей, впоследствии эту возможность откроют для всех, пишет interfax.by
"Иногда вы хотите что-то сказать и не беспокоиться впоследствии, что сообщение останется. Поэтому мы рады представитель Vanish Mode, позволяющий отправлять сообщения, которые исчезают автоматически. Принцип работы прост - они исчезают после того, как их прочитают, а вы завершите беседу", - говорится в сообщении на сайте разработчиков.
Если собеседник попробует сделать скриншот в этом режиме, то вы получите соответствующее предупреждение.
В Instagram исчезающие сообщения станут доступны впервые, в Facebook Messenger ранее появилась возможность оставлять сообщения, удаляющиеся по таймеру, в секретных чатах.
"Мы постепенно внедряем режим исчезновения в Messenger и Instagram. Режим исчезновения уже доступен в Messenger в США и некоторых других странах, и скоро он станет доступен для остальных пользователей. Режим исчезновения в Instagram скоро появится", - сообщили разработчики.
17:59 14/11/2020
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