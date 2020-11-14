+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Пчелы против мёда. Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодний телеэфир, Лоза отреагировал

Популярный певец возмутился по поводу введенного московскими властями запрета о заполнении концертных залов более чем на четверть из-за пандемии коронавируса.

Валерий Меладзе призвал коллег по цеху не принимать участия в новогодних огоньках в телеэфире, об этом известный певец написал в своем Instagram. 
Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января, "все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев, в то время как ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина", написал артист.

По словам Меладзе, очевидно, что метро является жизненно важной артерией мегаполиса, в то время как новогодние концерты - всего лишь развлечение, которое решили отменить. В такой ситуации у зрителей, по мнению артиста, не остается иного варианта кроме "просмотра развлекательных программ по телевизору".

фото для иллюстрации

"А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в Новогодних программах", - написал Меладзе.
По его словам, "может, тогда кто то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев".

На призыв Меладзе о бойкоте телеэфира ответил певец Юрий Лоза, в комментарии РИА Новости он усомнился в том, что призыв к бойкоту новогодних концертов и съемок новогодних передач состоится, "на место отказавшихся артистов просто придут другие", сказал он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]