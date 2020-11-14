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Тысячи фур стоят на границе на выезд из Беларуси в ЕС

Сложнее всего ситуация складывается на литовском направлении, в частности, в пункте пропуска Каменный Лог пытаются выехать в Европейский Союз более 380 большегрузов.

Как пишет Sputnik, в очередях на выезд из Беларуси в Европейский Союз скопилось более тысячи грузовиков, свидетельствую данные Государственного пограничного комитета. 
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На латвийском направлении очереди сформировались в двух пунктах пропуска – в Григоровщине и Урбанах, там стоят более 80 и 100 фур, соответственно.


Традиционно сложная обстановка складывается при выезде в Литву. В электронной очереди в Котловке скопилось более 170 машин. В Беняконях более 90, в Привалке стоит более 150 большегрузов. Хуже обстоят дела в Каменном Логе, где "зависли" более 380 фур.

В направлении Польши на выезд очереди оформились только в двух пунктах пропуска. Так, в Брузгах стоит более 80 машин, а в Козловичах более 40. Остальные пункты пропуска работают в нормальном режиме. Всего в очередях сегодня ожидают выезда более 1040 грузовиков.

Тем временем, в Госпогранкомитете объяснили замедленный проезд через границу в Каменном Логе проблемами с работой базы данных системы таможенного оформления, которые наблюдаются с полудня субботы в сопредельном пункте Мядининкай с литовской стороны. В ГПК посоветовали перевозчикам выбирать альтернативные маршруты, к примеру, ближайшие к Каменному Логу пункты пропуска - Котловка и Бенякони.
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