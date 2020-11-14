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COVID-19 в Беларуси: новый антирекорд - 1248 новых инфицированных

Минздрав сообщает, что в нашей стране медики зарегистрировали 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19

Умерли 1039 пациентов (6 пациентов за последний день).
По официальным подсчетам Минздрава, на день 14 ноября выздоровели и выписаны из больниц 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

По подсчетам врачей в телеграм-канале @belxalat, за последний день в 5-й городской клинической больнице Минска умерли 6 пациентов и 43 за неделю, из них инфицированы коронавирусом 90 %. В больницах Бреста, Молодечно, Гродно – 9 жертв коронавируса.
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