Известный дизайнер Владимир Цеслер выставил свою работу на аукцион
Деньги пойдут на поддержку деятелей культуры Беларуси. Об этом сообщил российский музыкант Андрей Макаревич.
«В Беларуси творится что-то невообразимое. Ежедневно сотни людей избивают, калечат и бросают в тюрьмы. Владимир Цеслер был вынужден покинуть страну. Сегодня он продает свои работы, чтобы собрать средства для поддержки попавших в беду деятелей культуры (а их много)», - сказал Макаревич.
15:13 14/11/2020
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