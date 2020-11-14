Увольняюсь «по соображениям совести»
Бывший работник «Атланта»: «Решил, если завод не раскачается, уволюсь»
Акция протеста некоторых сотрудников завода «Атлант» 14 августа
Юрий Жиромский был одним из организаторов неудавшейся забастовки на «Атланте». Увольняясь «по соображениям совести», он даже не подозревал, что у руководства предприятия имеются свои соображения о совести. Семья с маленьким ребенком «скоропостижно» покидала общежитие за один день. Выжить в непростых условиях помог фонд солидарности BYSOL.
Еще в августе Юрий Жиромский вместе со своим другом Дмитрием решили организовать стачком. Начали собирать подписи. Однако, несмотря на устные заверения в поддержке, подписались под этим лишь 150 работников «Атланта», пишет gazetaby.com
— Было очень обидно, — рассказывает Юрий. — В курилках все сидят, возмущаются, учат, как надо делать, а когда пришел час Х, пососкакивали. Я уже тогда для себя решил, что если завод не раскачается, то уволюсь. Мне стыдно будет работать здесь. Я не хочу кормить режим, который не считает нас за людей и уничтожает свой народ.
Когда стало понятно, что организовать забастовку на «Атланте» все же не удастся, Юрий не стал медлить со своим решением.
— Пришел к начальнику цеха, сказал, что хочу уволиться, — рассказывает собеседник «Салiдарнасцi». — Так и отметил: «по соображениям совести». Сначала меня стали уговаривать, чтобы доработал хотя бы до 15 октября. Объясняли, что некому меня заменить.
Юрий, будучи человеком ответственным, вошел в положение предприятия и согласился. Однако каково же было его удивление, когда, придя на следующий день, он узнал, что уволен без всяких отработок.
— Поступило распоряжение от вышестоящего начальства. Прилетел аж сам замгенерального Александр Мошков и сказал срочно со мной разобраться, — рассказывает Юрий Жиромский. — Когда ходил с обходным листом, на меня даже глаза не поднимали — знали, кто и почему.
Главная проблема заключалась в том, что Юрий вместе с женой и маленьким ребенком жил в общежитии от предприятия. Столь стремительное увольнение не оставляло времени даже на то, чтобы собрать вещи и в срок освободить занимаемую жилплощадь.
— Оставляли общежитие «скоропостижно», — вспоминает Юрий. — Представьте, каково это собраться семье за один день!
Благо, приютили родственники, и семья с маленьким ребенком не осталась на улице.
Ситуацию осложняло еще и то, что Юрий — единственный кормилец в семье. Справиться с ситуацией ему помог фонд солидарности BYSOL.
— Узнал о нем еще в августе, когда люди пришли поддержать работников «Атланта» к проходной завода. Обратился — и через несколько недель уже получил помощь, — говорит он. — Это оказалось совсем не сложно. Тут даже неважно, что человек уволился сам, главное доказать, что увольнение произошло по политическим мотивам, а не просто ты прогулял или напился.
Сейчас Юрий помогает другим работникам, у которых возникли подобные проблемы.
— Оставляю свой телефон, всем говорю: ребята, кого уволят, звоните, подскажу, что делать. Некоторым уже помог, — отмечает собеседник. — На собственном примере знаю, что фонды солидарности работают.
Недавно, в день «общенациональной забастовки», работники «Атланта» вновь вышли к руководству с требованиями. За это, по информации Юрия, вышедших лишили премии. О других мерах наказания ему пока неизвестно (не считая направления в психбольницу Виктора Манкевича, который 28 октября залез на заводскую трубу с бело-красно-белым флагом и записал там обращение к Александру Лукашенко).
— Однако знаю, что медики к нему относятся очень хорошо, говорят: «Вы лучше тут у нас полежите, чем вас заберут где-нибудь посидеть», — делится собеседник.
Позиция руководства, по словам Юрия Жиромского, такова: за стенами предприятия вы можете выражать свое мнение, а тут должны работать.
— Говорили: мы и так после 9-10 августа пять наших человек отбили с Окрестина. На знаю, правда ли? Но даже если и так, то что, остальные — не люди? Их можно пытать, убивать? — задается вопросом Юрий. — Мы же все видели тот произвол. У нас в бригаде, например, парня задержали, когда он просто гулял с девушкой. Его избили так, что был весь синий, а девушке повыбивали зубы.
Юрий уговаривал сослуживца обратиться в фонд за помощью или хотя бы написать заявление в милицию, но тот пока так и не решился.
— Разве что девушке зубы бесплатно вставили — в соцсетях нашли стоматолога, который оказывал помощь жертвам силовиков, — рассказывает Юрий. — И что, мы это просто так проглотим и все забудем?
Анастасия Зеленкова
13:20 14/11/2020
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