В штабе Виктора Бабарико сообщили, что составили рейтинг самых активных судей, которые выносят приговоры по статьям за нарушение проведения массовых мероприятий.





Активисты штаба Виктора Бабарико рассказали, что в рейтинг вошли судьи, «кто выносил приговоры за считанные секунды, верил свидетелям в масках с именами «Иванов Иван Иванович», не пускал адвокатов на процессы и под копирку выписывал штрафы и отправлял людей на сутки».













«2813 человек уже поделились своей историей с платформой 23-34.net. Мы продолжаем собирать факты об абсолютно всех нарушениях, связанных с мирными акциями, чтобы провести общественное расследование», — рассказали в штабе заключённого политика.







