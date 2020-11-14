Азербайджан и Армения обменялись телами погибших в Карабахе
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана.
«При посредничестве и участии российских миротворческих сил... тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Армении... переданы армянской стороне. Также... были приняты тела шести военнослужащих азербайджанской армии, погибших во время боёв вокруг города Шуши», — отметили в ведомстве.
Азербайджанская сторона выразила благодарность Министерству обороны России и российскому министру обороны Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.
Соблюдение мира в регионе вдоль линии соприкосновения будут контролировать российские миротворцы.
12:50 14/11/2020
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