Кадр из фильма "Дорогие товарищи!" © Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского





Фильмы, претендующие на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после этого академики сами выбирают картины-номинанты.





Фильм "Дорогие товарищи" повествует о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел". Картина, главную роль в которой сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая, ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и была представлена на конкурсе "Кинотавр".





Это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули на "Оскар". Так, в 2016 году в шорт-лист "Оскара" вошел другой фильм Кончаловского - "Рай", однако картина не вошла в число номинантов на премию.











