+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Расстрел в СССР - "совершенно секретно". Картину Кончаловского выдвинули на "Оскар"

Об этом сообщил глава Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов, слова которого приводит ТАСС.

Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
© Саша Гусов/Продюсерский центр Андрея Кончаловского

Фильмы, претендующие на получение награды Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", выдвигают сами страны, после этого академики сами выбирают картины-номинанты.

Фильм "Дорогие товарищи" повествует о событиях 1962 года, когда были расстреляны рабочие Новочеркасского завода и горожане, поднявшие бунт из-за повышения цен на продукты. Эти события стали известны как "бунт в Новочеркасске" и "новочеркасский расстрел". Картина, главную роль в которой сыграла жена режиссера Юлия Высоцкая, ранее получила специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля и была представлена на конкурсе "Кинотавр".

Это не первый фильм Кончаловского, который выдвинули на "Оскар". Так, в 2016 году в шорт-лист "Оскара" вошел другой фильм Кончаловского - "Рай", однако картина не вошла в число номинантов на премию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]