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Умер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни.

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил СМИ друг артиста Артур Согомонян.


По словам собеседника агентства, Джигарханян умер утром в субботу, 14 ноября. «Сердце остановилось в шесть утра», — сказал Согомонян. Он уточнил, что причиной смерти артиста стали его возраст и болезни.

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Артист известен по ролям в таких фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».
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