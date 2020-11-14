Новая работа Цеслера

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"Роман Бондаренко". Красным по черному.
09:56 14/11/2020
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Особое мнение
Павел Усов
Нет для них никаких барьеров, ни человечьих, ни Божиих
Если бы можно было, все эти нечеловеки с большим усердием загнали бы беларусов в лагеря, посылали бы в газовые камеры, расстреливали бы их и вешали.
Александр Томкович
Какого вкуса свобода
Помниться, энное количество лет назад Сами-Знаете-Кто обещал, что, как только он разберется с молодежью, мы получим «вечного президента». Очень похоже на то, что тогда он разобрался явно не с теми…
Владимир Мацкевич
Вопрос времени
Мы действительно невероятные! Хорошо! Но почему мы до сих пор не победили? А вдруг, мы где-то ошиблись?
Андрей Поротников
Армейский паек
Это результат правления одного всем известного персонажа, который любит наряжаться по праздникам в самопридуманный мундир. Любит рассказывать о том, что «мы люди военные» и «последнюю копейку отдадим на оборону».
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