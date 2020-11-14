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Переобувайтесь! ГАИ предупреждает об опасности мокрого снега

По прогнозам синоптиков в субботу, 14 ноября, ожидается большое количество осадков в виде мокрого снега.

В связи с этим объявлен жёлтый уровень опасности, Госавтоинспекция призывает водителей проявлять максимум осторожности и благоразумия при управлении автомобилем.

Мокрый снег превращает проезжую часть дороги в кашу, значительно уменьшая сцепление колес с дорожным покрытием и, увеличивая тормозной путь, поэтому двигаться в таких условиях необходимо осторожно и не стоит забывать про дистанцию. Также Госавтоинспекция напоминает о необходимости снижения скорости движения. Спешка в такую погоду может обернуться трагически. При ухудшении погоды стоит избегать такие маневры, как перестроение или обгон. Тормозите плавно и заранее - любое резкое движение руля мгновенно разворачивает машину поперек дороги.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части. "Помните, что ваша законная территория — пешеходный переход. Будьте предсказуемы на дороге. В ненастную погоду необходимо быть заметным, поэтому используйте светоотражающие элементы", - подчеркнули в ГАИ.


В свою очередь, экипажи Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. При возникновении проблемных ситуаций звоните по номеру 102.

Как сообщал Белгидромет, 14 ноября погодные условия в Беларуси будет определять фронтальный раздел, смещающийся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман. Ночью и утром по северо-восточной половине местами налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер южный слабый до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью по стране в пределах от -2°С до +3°С, по юго-западу +4..+5°С; максимальная днем 0..+5°, по юго-западу +6..+8°.
interfax.by
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