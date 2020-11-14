Видеофакт: золотистого шакала впервые заметили в Налибокской пуще
Золотистый шакал был впервые замечен зоологами в Налибокской пуще. Смотрите на видео кадры, снятые в лесу.
YouTube / Naust Eco Station
Животное попало на видео фотоловушки в пятницу 6 ноября в районе деревни Кухня. Это первая регистрация данного вида на территории Налибокской пущи, пишет sputnik.by
Официально золотистый шакал был внесен в официальный список млекопитающих Беларуси в 2018 году – тогда зверь был добыт на охоте в Кобринском районе.
08:14 14/11/2020
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