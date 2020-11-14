Шенгенская зона: без контроля на внутренних границах

По словам г-на Виганда, перед ЕС стоит задача сохранить целостность и хорошее функционирование Шенгенской зоны без контроля на внутренних границах, пишет officelife.media

Вместе с тем напряженность и кризисы в Шенгенском пространстве требуют реагирования. Европейские чиновники уже рассмотрели основные элементы будущей стратегии в отношении Шенгенского пространства.

Они предлагают усиление контроля и улучшение управления внешними границами, укрепление сотрудничества и улучшение обмена информацией, особенно полицейской, между властями государств — членов ЕС, взаимосвязанную европейскую систему управления границами, усиленную поддержку со стороны профильных агентств ЕС, улучшение реализации принимаемых решений.