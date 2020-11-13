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Правда и ложь: медики рассказали, сколько людей на самом деле сейчас умирают от коронавируса

Похоже, официальная статистика так далеко от реальности, как заявление ЦИК, что за Лукашенко на выборах проголосовало 80%

Правда и ложь: медики рассказали, сколько людей на самом деле сейчас умирают от коронавируса
Беларуские медики в своем телеграм-канале «Белые халаты» опубликовали данные за вчерашний день, 12 ноября, о том, сколько умерших поступило в патологоанатомическое бюро г. Минска для вскрытия по причине смерти от COVID-19.

1 ГКБ — 1 человек
2 ГКБ — 2 человека
3 ГКБ — 1 человек
4 ГКБ — 3 человека
5 ГКБ — 2 человека
10 ГКБ — 2 человека
БСМП — 1 человек
Хоспис — 1 человек

Еще 5 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на вскрытии (без наименования клиник).



Итого только за 12 ноября от коронавируса только в Минске умерли как минимум 18 человек. В целом по стране цифра может быть в 3-5 раз больше, поскольку из разных регионов поступает информация, что ситуация критическая. 

Тем временем в сегодняшней официальной статистике Минздрава... 6 умерших за прошлые сутки.

А если к этому добавить, что еще далеко не всем, умершим от коронавируса, в справке о смерти ставят этот диагноз основным и даже сопутствующим, то картина вырисовывается, без преувеличения, катастрофическая.

Не зря как в первую волну, так и сейчас медики говорят, что официальную статистику, что про умершим, что по заболевшим, надо умножать на 4-6. То есть вчера от коронавируса, по всей видимости, умерло не менее 30 человек!
"Белорусский партизан"
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