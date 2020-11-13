Беларуские медики в своем телеграм-канале «Белые халаты» опубликовали данные за вчерашний день, 12 ноября, о том, сколько умерших поступило в патологоанатомическое бюро г. Минска для вскрытия по причине смерти от COVID-19.





1 ГКБ — 1 человек

2 ГКБ — 2 человека

3 ГКБ — 1 человек

4 ГКБ — 3 человека

5 ГКБ — 2 человека

10 ГКБ — 2 человека

БСМП — 1 человек

Хоспис — 1 человек





Еще 5 человек с подтвержденным коронавирусом, которые находились на вскрытии (без наименования клиник).













Итого только за 12 ноября от коронавируса только в Минске умерли как минимум 18 человек. В целом по стране цифра может быть в 3-5 раз больше, поскольку из разных регионов поступает информация, что ситуация критическая.





Тем временем в сегодняшней официальной статистике Минздрава... 6 умерших за прошлые сутки.





А если к этому добавить, что еще далеко не всем, умершим от коронавируса, в справке о смерти ставят этот диагноз основным и даже сопутствующим, то картина вырисовывается, без преувеличения, катастрофическая.





Не зря как в первую волну, так и сейчас медики говорят, что официальную статистику, что про умершим, что по заболевшим, надо умножать на 4-6. То есть вчера от коронавируса, по всей видимости, умерло не менее 30 человек!