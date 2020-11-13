Минским магазинам запретили обслуживать покупателей без масок





"После введения обязательного масочного режима в городе мы практически сразу оповестили все подчиненные нам объекты, что посетителей надо информировать о необходимости носить маски. Об этом население в магазинах уведомляют через объявления на входе и радиоузлы.





Если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты органов дыхания в помещении, его не допускают к обслуживанию и уведомляют о необходимости соблюдать противоэпидемические правила", - рассказала Нина Емельянова.





Напомним, с 12 ноября в Минске был введен обязательный масочный режим. Посетители торговых, социальных, культурных, спортивных и прочих объектов должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).





Кроме этого, в точках общепита должны делать технологический перерыв не менее часа для дезинфекции помещений и оборудования в течение рабочего дня. Также в объектах общественного питания запрещено проводить заказные мероприятия.



