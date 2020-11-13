Минским магазинам запретили обслуживать покупателей без масок
Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания не должны обслуживать граждан, которые пренебрегают защитными масками, заявила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
"После введения обязательного масочного режима в городе мы практически сразу оповестили все подчиненные нам объекты, что посетителей надо информировать о необходимости носить маски. Об этом население в магазинах уведомляют через объявления на входе и радиоузлы.
Если человек пренебрегает средствами индивидуальной защиты органов дыхания в помещении, его не допускают к обслуживанию и уведомляют о необходимости соблюдать противоэпидемические правила", - рассказала Нина Емельянова.
Напомним, с 12 ноября в Минске был введен обязательный масочный режим. Посетители торговых, социальных, культурных, спортивных и прочих объектов должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски).
Кроме этого, в точках общепита должны делать технологический перерыв не менее часа для дезинфекции помещений и оборудования в течение рабочего дня. Также в объектах общественного питания запрещено проводить заказные мероприятия.
Источник: belta.by
19:45 13/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение