В прошлое воскресенье в Минске жестоко задержали пожилого человека. Ситуацию на пешеходном мосту в районе торгового центра «На Немиге» несколько человек сняли на видео, которые широко разошлись по интернету. Мужчину осудили на 12 суток, выяснил TUT.BY





Напоминаем историю задержания

63-летнего Александра Томашевича жестоко задержали в Минске на пешеходном мосту возле торгового дома «На Немиге».





Очевидица Александра так рассказывала о его задержании: «Седой мужчина держался за поручень лестницы, просил женщин подать ему руку. Кричал силовикам: «За что, за что вы меня так?» Потом его начали хватать за ноги, за руки. Знаю, что в какой-то момент он как будто упал сам или его уронили. Потом снова подняли и унесли в сторону торгового центра «Немига, 3».





А вот как это выглядело на видео.









Мужчину увезли в Советское РУВД, а потом — в ИВС в Жодино.





Что было потом?

Потом Александра Томашевича перевели в изолятор в Дзержинске, именно в этом городе живет пенсионер. 11 ноября его осудили на 12 суток по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).





— Все видели, что его задерживали на Немиге, об этом же говорят и свидетели, но в постановлении написано, что он «принимал активное участие» в шествии на проспекте Победителей вблизи дома № 8 (в районе стелы. — Прим. TUT.BY), — говорят близкие Александра.





Упоминается в постановлении со ссылкой на рапорт Советского РУВД и такой адрес: Партизанский проспект, 8.





Решение суда Александр Томашевич будет обжаловать, пояснили TUT.BY его родственники.





Они добавляют, что

пенсионер был среди тех, кто много часов после задержания стоял во дворе Советского РУВД с поднятыми руками у стены.





— Рассказывает, что было очень холодно.





Что касается состояния здоровья мужчины, то перелома руки, который предполагали очевидцы, у него нет.





— В суде были видны ссадины на лице. Он также чувствует боль в груди, — добавляют близкие мужчины.



