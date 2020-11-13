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Лукашенко об убийстве Романа Бондаренко: Он был пьян. Медики документально это уже опровергли!

Лукашенко неуклюже и неубедительно попытался оправдать убийство Романа Бондаренко, после чего становится абсолютно очевидно, кто именно руководит уничтожением беларусов и как будет расследовать это дело генпрокуратура

"А этот [Роман Бондаренко] то ли травмирован был, то ли что… В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу", - так неуклюже Лукшенко попытлся оправдать убийство своими боевиками 31-летнего минчанина Романа Бондаренко.

Но предоставленные медиками документы свидетельствуют об обратном - в крови Романа Бондаренко при поступлении в больницу было 0% этанола, что свидетельствет о том, что он был абсолютно трезв!
"Белорусский партизан"
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