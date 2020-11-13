



Ее обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".





По этому же делу проходят задержанные вчера студенты (Кася Будько, Яна Арабейка, Ксения Сыромолот, Егор Конецкий, Анастасия Булыбенко, Мария Коленик и другие).





Ольга принимала участие в забастовке работников БГУИР и была одной из тех, кто записал видеообращение к беларусам с призывом не выполнять преступные приказы.





Вероятно, они все находятся в СИЗО КГБ.



