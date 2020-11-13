+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Экс-налоговый инспектор: Мне захотелось не просто тихо уйти, а кричать об этом!

Почему сейчас увольняются госслужащие?

Экс-налоговый инспектор: Мне захотелось не просто тихо уйти, а кричать об этом!
«С ноября я больше не главный государственный налоговый инспектор, не госслужащая, хотя с гордостью всегда носила этот статус!» — написала в соцсетях Инга Булицкая.

— Начиная с августа, слезы застилали глаза, — рассказала «Салідарнасці» Инга. — Думала, когда же это прекратится… Когда начали задерживать студентов, был ужас: это же наши дети! Я не ходила на митинги, ничего не высказывала, и дело не в том, что «промытые мозги», а просто, как и все госслужащие, привыкла бояться и подчиняться.

Но в один момент мне захотелось не просто тихо уйти, а кричать об этом. Внутри все кипело — и я не выдержала. Дату 7 ноября посчитала символичной для увольнения.

Собеседница объяснила свой поступок еще и тем, что больше не согласна пополнять бюджет, который расходуется не по назначению.

— Я не хочу ломать голову над тем, как еще пополнить бюджет, ведь у меня нет уверенности, что бюджетные средства расходуются по целевому назначению. Я не хочу дальше пропитываться цинизмом и оставаться в стороне, — отметила экс-госслужащая.

Инга Булицкая сказала, что заявление ей на работе подписали без лишних комментариев:

— Обстановка в инспекции рабочая, все боятся, но работают. Да, между собой иногда говорят «мы против», но на какие-то серьезные шаги способны не многие.

Близкие и друзья переживают за нее, но поддерживают. В дальнейшем экс-госслужащая хотела бы быть полезной стране, в которой никакой «регламент отдельно взятого министерства не может быть выше закона».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Хобби полковника Карпенкова и дирижера Финберга...
Александр Волчанин
Чернобыльцы готовы к диалогу. Не готовы чиновники...
Павел Знавец
Про выборы Президента в США.
Людмила Мирзаянова
ПУСТЬ НАУКА ВЗДРОГНЕТ!
Юрась Навіцкі
ГАРЭЛА ШЫНА. ВЫСТАВКА ПРОТЕСТНОГО ИСКУССТВА
Михаил Пастухов
Что нас ждет 6 ноября?
Анатолий Лебедько
Лукашенко снова угрожает белорусам | В плен не...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]