



Минздрав утверждает, что за последние сутки было выявлено 1167 случаев коронавируса (днем ранее - 1098, позавчера - 1057, официальный максимум весной - 973).





Общее число заболевших по версии Минздрава - 111 622 человека.





Правда, на днях вице-премьер Петришенко заявил, что еще после первой волны у 1,5-2 млн беларусов уже выработался иммунитет - интересно, не правда ли? Особенно с учетом того, что для иммунитета надо переболеть...





Вы и после этого продолжаете верить тем цифрам, которые публикует Минздрав? А вот медики говорят, что их надо умножать на как минимум на 5.





И да, по официальной версии, вчера от COVID-19 умерло 6 человек, а всего, по версии Минздрава 1033. Только почему-то в апреле-июне смертность в Беларуси оказалась больше среднестатистической на 5,5 тысячи.





А сейчас, во время второй волны ситуация куда драматичнее - уже почти все больницы лечат коронавирусных пациентов, в поликлиниках - толпы больных, но никому из так называемых "легких" не дают больничный более чем на 10 дней и они выходят "заразные" на работу...





Вот такая у нас в стране ситуация с коронавирусом.