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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В полдень гудел весь Минск

Таким образом минчане отдали дань памяти Роману Бондаренко, скончавшемуся в БСМП после доставления из милиции.

Акцию памяти Романа Бондаренко предложил провести Координационный совет. 

«Остановите машины и подайте сигнал, встаньте из-за стола в офисе, из-за станка в цеху и почтите память убитого», - предложил член президиума КС Павел Латушко.

В результате с 12.00 Минск начал гудеть. Тысячи автомобилистов по всему городу одновременно стали жать на клаксоны, в результате чего возникла громкая звуковая какофония, пишет thinktanks.by
Пик акции продолжался 10 минут.
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