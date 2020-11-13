В полдень гудел весь Минск
Таким образом минчане отдали дань памяти Роману Бондаренко, скончавшемуся в БСМП после доставления из милиции.
Акцию памяти Романа Бондаренко предложил провести Координационный совет.
«Остановите машины и подайте сигнал, встаньте из-за стола в офисе, из-за станка в цеху и почтите память убитого», - предложил член президиума КС Павел Латушко.
В результате с 12.00 Минск начал гудеть. Тысячи автомобилистов по всему городу одновременно стали жать на клаксоны, в результате чего возникла громкая звуковая какофония, пишет thinktanks.by
Пик акции продолжался 10 минут.
13:15 13/11/2020
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