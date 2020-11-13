"В редакцию Народной Воли пришли неизвестные люди. Без документов. Не представляются. Хотят изъять весь сегодняшний тираж. Говорят. что едет ОМОН. Водителя, который привез газету, задержали. Двух волонтеров тоже. ОМОН забирает весь тираж . Прямо сейчас. Без бумаг и объяснений. ВООБЩЕ никаких бумаг, никаких оснований, просто приехали и забрали все, что было водителя задержали", - написала в фейсбук Марина Коктыш.





Главный редактор Иосиф Сяредич сказал «Свабоде», что никто из правоохранительных органов не обращался к нему и не предъявлял никаких претензий, пишет радио Свобода.





«Все делаем законно, машина с тиражом уже разгружена, касса работает, волонтеры забирают газету, касса работает, люди покупают газету, а часть из них мы распространяем бесплатно на основании редакционного приказа».





«У нас забралі ўвесь наклад газеты. Учора ў нашай друкарні былі вялікія праблемы. Ім пагражалі, каб яны не друкавалі нашу газету. Нягледзячы ні на што, тыраж надрукавалі. Мы яго даставілі ў Мінск. Як толькі машына прывезла ўвесь наклад сённяшняга нумара «Народнай волі» — 25 тыс., да нас прыйшлі некалькі чалавек у цывільным. Яны не прадставіліся, не далі ніякіх папераў, ніякіх тлумачэнняў. Затрымалі кіроўцу, які прывёз наклад — таксама без усялякіх падставаў. Затрымалі двух валанцёраў. Выклікалі АМАП, і АМАП пагрузіў без усялякіх папераў, без усялякіх падставаў, без усялякіх тлумачэнняў усе газеты, што мы надрукавалі, і звёз у невядомым кірунку. У нашай краіне закон больш не працуе. Мы нават не ведаем, хто гэта», — рассказала НН Марина Коктыш.





Сегодняшний тираж газеты - 25 000 экземпляров. Газета до сих пор не доходит до читателей по подписке и через Белсаюздрук.



