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Минута памяти прерванной жизни 31-летнего Романа Бондаренко состоится в стране в 12:00

Роману Бондаренко был 31 год. Он был единственным сыном у матери.

Минута памяти прерванной жизни 31-летнего Романа Бондаренко состоится в стране в 12:00
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Смерть Романа Бондаренко вызвала волну возмущения и солидарности. Страна прощается с героем (фото Белсат, Наша нива)

Роман Бондаренко, которого вечером задержали на площади перемен, а после избили, вечером 12 ноября умер в реанимации БСМП. На Площади Перемен ночью люди собрались, чтобы почтить его память. Поминальные акции состоятся и сегодня в Беларуси и за пределами страны, пишет belsat.eu.

13 ноября состоятся панихиды по Роману Бондаренко по всей Беларуси.


13:00 – лития по роману Бондаренко и всех невинно убиенных за свободу Беларуси в православном Институте теологии БГУ. 307 (Минск, ст.м. Октябрьская, выход к Дому офицеров).


18:00 — Святая месса за почившего Романа Бондаренко в католическом костеле Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Бобруйске (Бобруйск, ул. Октябрьская 121)


18:30 – заупокойная литургия (с панихидой) за упокой души погибшего Романа Бондаренко в храме греко-католического прихода праведного Иосифа (Минск, ул. Орджоникидзе д. 6).


18:30 – Святая месса за почившего Романа Бондаренко в католическом архикафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии (Минск, пл. Свободы 9).
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