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Врачи БСМП опровергают «алкогольную интоксикацию» у погибшего Романа Бондаренко!

Сегодня Следственный комитет заявил, что у погибшего Романа Бондаренко была диагностирована «алкогольная интоксикация». Врачи больницы скорой медицинской помощи и медицинский документы эту информацию опровергают.

Врачи БСМП опровергают «алкогольную интоксикацию» у погибшего Романа Бондаренко!
фото радио Свобода
У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли, — комментирует TUT.BY один из врачей БСМП.

Сегодня утром Следственный комитет заявил, что по факту гибели Романа Бондаренко проводится проверка.

«Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация», — говорится в официальном заявлении СК.


В редакции TUT.BY есть документ первичного осмотра врача в приемном отделении. Там в диагнозе помимо закрытой черепной мозговой травмы, острых субдуральных гематом, ушибов, ссадин, указано: «Алкогольная интоксикация? Аспирационная пневмония?». Это медиком ставится под вопрос.


Еще один медицинский документ, который опровергает слова Следственного комитета.

В заключительном диагнозе у Романа Бондаренко алкоголь не обнаружен.
— Это предварительный диагноз. Пациент поступил с рвотными массами, теперь уже понятно: это от того, что была гематома в голове, — объясняет врач. — Но при первичном осмотре и без анализов тяжело сказать. Когда человек поступает в сопоре или коме, сложно сказать, почему он в таком состоянии. Или ему надавали по голове, или он напился и от этого впал в кому. Поэтому алкогольная интоксикация ставится под вопросом, это предварительный диагноз. Пока мы считаем так, нет же никаких исследований и только после всех анализов ставится точный диагноз. У Романа в заключительном диагнозе этанола ноль, никакого алкогольного опьянения не было.

В редакции TUT.BY есть документы, подтверждающие слова врача.
Екатерина Борисевич
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