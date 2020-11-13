Никто не сомневается в ценности символа, за который Роман Бондаренко вышел во двор
Своё отнрошение к вчерашней трагедии на Площади Перемен в Минске написал в facebook.com Максим Горюнов.
Если бы меня пару лет назад спросили какой будет реакция граждан Беларуси на смерть гражданского активиста, защищавшего бело-красно-белый флаг,
я бы ответил, что в лучшем случае это будет тихое депрессивное сочувствие
и желание от всех спрятаться. А в худшем - сарказм, злость, обвинение погибшего в глупости, в сочувствии радикалам.
Судя по ленте, реакция на смерть
Романа Бондаренко, защищавшего флаг и умершего сегодня в реанимации от побоев, принципиально иная.
Никто не говорит что он поступил зря, выйдя во двор.
Никто не сомневается в ценности символа,
за который он вышел.
Все согласны, что он поступил верно, что прятаться нельзя, что нужно продолжать что-то делать, искать пути, маневрировать.
Безусловно, это иное общество, чем два года назад.
или лучше так: два года назад на этой территории вообще не было никакого общества.
изображение из соцсети читателей "Белорусского партизана"
Были отдельные одинокие семьи:
муж/жена/ребёнок + родители + иногда братья/сёстры и их семьи, а далее,
за границами семьи - зловещая пустота из чужих людей, над которой,
как какое-то египетское божество,
парил бессмертный Лукашенко.
Теперь общество есть, у него появилось плечи.
Оно сплочается, крепнет, становится массивным.
Самое важное - оно осознаёт себя,
в нём пробуждается уважение к себе,
к каждому своему участнику, к каждой семье.
Самосознание и самоуважение являются твёрдой гарантией того, что память о Романе Бондаренко и его поступке будет жить вечно,
пока это общество - хотя бы один его участник - дышит и способен мыслить.
Максим Горюнов
10:31 13/11/2020
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