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Никто не сомневается в ценности символа, за который Роман Бондаренко вышел во двор

Своё отнрошение к вчерашней трагедии на Площади Перемен в Минске написал в facebook.com Максим Горюнов.

Никто не сомневается в ценности символа, за который Роман Бондаренко вышел во двор
Если бы меня пару лет назад спросили какой будет реакция граждан Беларуси на смерть гражданского активиста, защищавшего бело-красно-белый флаг, 
я бы ответил, что в лучшем случае это будет тихое депрессивное сочувствие 
и желание от всех спрятаться. А в худшем - сарказм, злость, обвинение погибшего в глупости, в сочувствии радикалам.
Судя по ленте, реакция на смерть 
Романа Бондаренко, защищавшего флаг и умершего сегодня в реанимации от побоев, принципиально иная. 

Никто не говорит что он поступил зря, выйдя во двор. 
Никто не сомневается в ценности символа, 
за который он вышел.

Все согласны, что он поступил верно, что прятаться нельзя, что нужно продолжать что-то делать, искать пути, маневрировать. 
Безусловно, это иное общество, чем два года назад. 
или лучше так: два года назад на этой территории вообще не было никакого общества.
изображение из соцсети читателей "Белорусского партизана"

Были отдельные одинокие семьи:
муж/жена/ребёнок + родители + иногда братья/сёстры и их семьи, а далее, 
за границами семьи - зловещая пустота из чужих людей, над которой, 
как какое-то египетское божество, 
парил бессмертный  Лукашенко. 

Теперь общество есть, у него появилось плечи.
Оно сплочается, крепнет, становится массивным. 
Самое важное - оно осознаёт себя, 
в нём пробуждается уважение к себе, 
к каждому своему участнику, к каждой семье. 

Самосознание и самоуважение являются твёрдой гарантией того, что память о Романе Бондаренко и его поступке будет жить вечно, 
пока это общество - хотя бы один его участник - дышит и способен мыслить.
Максим Горюнов
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