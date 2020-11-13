Чучела милиционеров и гробы на остановках начали появляться в Мостах. Задержан 38-летний местный житель
В основном пугала вывешивались на автобусных остановках, а ритуальные ящики размещались в полях.
В пригороде Мостов стали появляться чучела правоохранителей и гробы с надписями. Правоохранители вышли на 38-летнего горожанина, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Милицейскую форму мужчина якобы брал у знакомого, чей родственник ранее проходил службу, сообщает МВД Беларуси.
08:43 13/11/2020
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