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В гомельском вузе декан факультета отказался наказывать студентов за акции — и лишился должности

В Гомельском государственном техническом университете имени П.О.Сухого декан одного из факультетов лишился должности за то, что отказался выносить дисциплинарные взыскания, участвовавшим в акциях протестов студентам, пишет TUT.BY 

Фото носит иллюстративный характер

Кандидат физико-математических наук, доцент Владимир Лукьяненко в университете работает почти 10 лет. Шесть из них был заместителем декана факультета автоматизированных и информационных систем. Семь месяцев назад перешел на должность декана, в минувший понедельник же этой должности лишился.

Как рассказал TUT.BY экс-декан, в университет пришло письмо от властей с просьбой к администрации провести профилактическую работу со студентами и преподавателями университета, которые ранее привлекались к административной ответственности по статье 23.34 КоАП. К письму прилагалось два списка. Один — с фамилиями семи студентов и магистрантов (четверо из них учатся на факультете Владимира Лукьяненко), второй — с фамилиями сотрудников и преподавателей вуза. С письмом декана в администрации ознакомили под подпись, а устно, говорит он, попросили вынести студентам из списка замечание или выговор.

Лукьяненко отказался.

​ На сайте факультета автоматизированных и информационных систем Владимир Лукьяненко до сих пор все еще декан ​

— Согласно действующим в университете Правилам внутреннего распорядка для обучающихся, дисциплинарное взыскание могут вынести и за одно пропущенное без уважительных причин учебное занятие. То есть механизм может быть такой: сейчас — замечание, потом за любой прогул — выговор, а дальше уже отчисление, — объясняет Лукьяненко.

В прошлый понедельник его снова вызвали к ректору и дали время исполнить указание администрации — до среды. Но Владимир Олегович, говорит, снова ответил отказом, объяснив, что считает указание незаконным.

В этот же день декан написал заявление: попросил перевести его на должность доцента кафедры.

О своем решении Владимир не жалеет.

— После того, что у нас начало происходить в стране с августа, очень сложно никак на это не реагировать. Как можно делать вид, что ничего не произошло, что никого не избивали, никого не пытали, никто не погиб, никто не украл у людей их голоса? Сразу после выборов мы обсуждали с женой, что есть вещи, которые я точно не стану делать, даже если от этого будет зависеть, останусь я работать или нет. У нас растут дети, как им дальше смотреть в глаза, что им говорить, когда они будут спрашивать про это непростое время?
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