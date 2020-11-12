«Произошло непоправимое — убили Романа Бондаренко, жителя Площади Перемен. Мне сложно выразить словами боль от произошедшего и презрение к участникам очередного преступления против людей», — написал у своем Телеграм-канале политик.





«Я приношу глубочайшие соболезнования родным и близким Романа. Это невероятно горькая потеря, и вся страна скорбит с вами. Роман стал новой жертвой режима, и это чудовищная трагедия, ведь диктатура неизбежно падет, а жизнь молодого прекрасного парня уже не вернуть», — заявил Павел Латушко.





Тем временем люди по всей Беларуси зажигают свечки в память о погибшем. В районе площади Перемен образовались пробки. Со всего Минска съезжаются люди.





«Уверен, сегодня всех переполняет гнев и возмущение тем, как один человек ради удержания власти проливает кровь безоружных людей и пачкает этими преступлениями всех своих «красавцев», — написал политик.









«Никто не уйдёт от ответственности за прерванные жизни, за покалеченных людей, за боль и слёзы белорусов, которые каждый день борются за свою свободу», — заверил политик.





Павел Латушко призвал всех белорусов 13 ноября а 12:00 почтить память погибшего Романа минутой молчания.





«На одну минуту, остановить машины и подать сигнал, встать из-за стола в офисе, из-за станка в цеху, оторваться от телевизора, и просто встать, помолчать минуту и почтить память убитого», — призвал Павел Латушко.







