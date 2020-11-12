МВД РБ проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко

ГУВД Мингорисполкома проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Он умер примерно в 19-00 в реанимации Больницы скорой медицинской помощи, куда минувшей ночью поступил с тяжелыми травмами из Центрального РУВД.