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МВД РБ проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко

ГУВД Мингорисполкома проводит проверку по факту смерти Романа Бондаренко. Он умер примерно в 19-00 в реанимации Больницы скорой медицинской помощи, куда минувшей ночью поступил с тяжелыми травмами из Центрального РУВД.


"Пока версии мы не можем озвучивать. По окончании проверки будет официальная информация", - сообщила официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич, которую цитирует Спутник.
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