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Еще один стационар для больных COVID-19 - минский роддом №2

Появилась информация, что минский роддом №2 на улице Бельского планируют перепрофилировать для лечения пациентов с COVID-19.

Минский роддом №2 / Яндекс

Специфика этого роддома в том, что здесь принимают преждевременные роды.

Одна из пациенток рассказала порталу TUT.by, что утром 12 ноября персонал роддома сообщил: пациенток переведут в другое место, а кого можно выписать — выпишут.

"Доктор сказала, что нас переведут в 7-й или 5-й роддом, но решение пока не принято. Ничего не известно, поэтому у нас есть вопросы, почему всё делается так экстренно и нет никаких комментариев?" — говорит минчанка.

По её словам, некоторые палаты уже освободили, а в роддоме ждут распоряжений от руководства.

Telegram-канал "Белые халаты" опубликовал неподтверждённую информацию, что в учреждения здравоохранения Минска рассылают письмо о "временном прекращении госпитализации" во 2-й роддом. Подписал письмо первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома Дмитрий Чередниченко. Согласно письму, госпитализация в роддом №2 прекращается с 12 ноября до особого распоряжения. В течение двух суток пациентов нужно перевести в другие больницы. Сам роддом будет перепрофилирован под коронавирусных больных.

В роддоме №2 журналистам TUT.by подтвердили, что клинику планируют перепрофилировать под лечение пациентов с COVID-19. Однако приказа из комитета по здравоохранению Мингорисполкома пока нет. 

В каких больницах лечат коронавирусных больных 

 - во 2-й городской клинике, инфекционной клинике и детская инфекционной клинике. 

- в 3-ю городскую больницу имени Е. Клумова (терапевтический корпус), 

- 4-ю больницу (терапевтический корпус, часть хирургического корпуса и нефрологическое отделение), 

- 5-ю больницу (неврологический корпус и корпус №1) 

- 6-ю городскую больницу (терапевтический корпус), в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии 

- Республиканский клинический госпиталь инвалидов ВОВ им. П. Машерова. 

Недавно было принято решение отдать под них полностью столичную гинекологическую клинику.
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