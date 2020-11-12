- Поставку этой вакцины осуществляет фармацевтическая компания СЗАО "Медвакс". Соответствующие заявки от учреждений здравоохранения мы принимаем до 13 ноября, а в учреждения здравоохранения она поступит после 23 ноября", - пояснила она. Слова Ермака приводит агентство "Минск-Новости".





Ермак рассказала, что по состоянию на 12 ноября заявленное количество вакцин составило около 3 тыс. доз.





Вакциной "Ваксигрипп Тетра" прививают платно. Бесплатно же у минчан есть возможность сделать прививку против гриппа вакциной "Гриппол Плюс" (страна-производитель Россия).





По данным на 10 ноября, в Минске против гриппа привито 40,2 % населения — за счет средств республиканского и местного бюджетов и за личные средства граждан и юридических лиц.



