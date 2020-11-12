Фото: thesun.co.uk

Марк Карлтон-Смит выпрыгнул из вертолета, прежде чем понял, что потерялся





Оказалось, что пилот высадил его в 600 м от запланированного места. Военные утверждают, что генерал просто "находился там, где его не ожидали".

Начальник главного штаба сухопутных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит принимал участие в военных учениях CERBERUS, выпрыгнул из вертолета, чтобы поднять боевой дух солдат, и потерялся, сообщает The Sun, ссылаясь на собственные источники.





Инцидент произошел 10 ноября на полигоне возле Солсбери во время учений, в которых участвовали более двух тысяч военнослужащих.





Генерал должен был, согласно нормативам проведения спецопераций, высадиться скрытно.





Встречающих генерала охватила паника. Сотовая связь не работала, поэтому ни Карлтону-Смиту ни его помощникам дозвониться не удалось.





В конце концов, начштаба удалось обнаружить. По словам военных, он не терялся, а "находился там, где его не ожидали". Военные также отметили, что Карлтон-Смит обладает "навыками выживания и спасения", поэтому ему ничего не угрожало.



