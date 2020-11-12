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Новая напасть на человечество: зафиксирован первый случай хантавируса

Женщина заразилась вирусом от домашней крысы, завезенной из-за границы. Пациентку госпитализировали с почечной недостаточностью.

В Германии молодая пациентка заразилась хантавирусом от своей домашней крысы. Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите в четверг, 12 ноября.

«Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии», — заявил профессор Йорг Хофманн.

Как предположили ученые, домашняя крыса, у которой был выявлен вирус, была завезена из-за рубежа. Пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.

Вскоре серологическое тестирование подтвердило предполагаемый диагноз — хантавирусная инфекция. При этом данная разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и ее крысы вирусом Сеул.


«Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру», — подчеркнули исследователи и призвали владельцев крыс к осторожности.

По данным ВОЗ, вирус Сеул является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Инфекция может также протекать бессимптомно. При этом вирус Сеул не передается от человека человеку, а эффективного лечения инфекции на данный момент нет.

Напомним, что ранее ученые выявили случаи взаимного заражения COVID-19 норок и человека. В Нидерландах к концу июня были инфицированы 66 из 97 сотрудников норковых ферм, где проводились исследования.

Также сообщалось, что ученые нашли новый вид коронавируса в Европе. Новый мутировавший коронавирус получил название 20A.EU1 и быстро распространяется по территории Европы.

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