Новая напасть на человечество: зафиксирован первый случай хантавируса

В Германии молодая пациентка заразилась хантавирусом от своей домашней крысы. Об этом сообщает пресс-служба клиники Шарите в четверг, 12 ноября.





«Свое изначальное происхождение вирус берет в Азии и, возможно, был завезен в Европу дикими крысами на судах. Однако ранее он не наблюдался в Германии», — заявил профессор Йорг Хофманн.





Как предположили ученые, домашняя крыса, у которой был выявлен вирус, была завезена из-за рубежа. Пациентка была госпитализирована в отделение интенсивной терапии после того, как у нее развилась острая почечная недостаточность.





Вскоре серологическое тестирование подтвердило предполагаемый диагноз — хантавирусная инфекция. При этом данная разновидность хантавируса оставалась неизвестной. Благодаря особой технике молекулярной диагностики исследователи подтвердили инфицирование пациентки и ее крысы вирусом Сеул.









«Тот факт, что патоген нашли у домашней крысы, значит, что вирус может экспортироваться через торговлю этими животными практически по всему миру», — подчеркнули исследователи и призвали владельцев крыс к осторожности.





По данным ВОЗ, вирус Сеул является одним из видов хантавирусов, который передается от крыс человеку. При тяжелой форме болезни у пациентов могут развиваться кровотечения и почечный синдром. Инфекция может также протекать бессимптомно. При этом вирус Сеул не передается от человека человеку, а эффективного лечения инфекции на данный момент нет.





Напомним, что ранее ученые выявили случаи взаимного заражения COVID-19 норок и человека. В Нидерландах к концу июня были инфицированы 66 из 97 сотрудников норковых ферм, где проводились исследования.





Также сообщалось, что ученые нашли новый вид коронавируса в Европе. Новый мутировавший коронавирус получил название 20A.EU1 и быстро распространяется по территории Европы.



