Как долго больной коронавирусом может заражать других

По данным ряда исследований, при легком и среднетяжелом течении вирус обычно выделяется около 10-ти дней после появления у пациента первых симптомов, при тяжелом течении заболевания длительность выделения вируса может быть больше ― до 20-ти дней, рассказал sputnik.by специалист.

"В редких случаях у некоторых людей положительный результат анализа может появляться довольно долго ― иногда до 2-х месяцев, но это не значит, что человек является инфекционно опасным. В этом случае мы уже не говорим о возможности передачи инфекции, вероятнее всего, это следы, "осколки" вируса", ― рассказал Чуланов.

В том случае, если ваше общение с заразившимся человеком было достаточно близким (происходило на близком расстоянии) и вы в этот момент были без маски, вероятность инфицирования довольно высокая, подчеркивает инфекционист.









"В этом случае себя надо расценивать как вероятно инфицированного человека, нужно обязательно сохранять самоизоляцию. Если вы вместе с кем-то проживаете, предупредить об этом других людей и предпринимать профилактические меры ― ношение масок, возможная изоляция в отдельной комнате, возможно, отдельная посуда", ― советует Чуланов.





Если у вас будут появляться температура, кашель и другие симптомы, похожие на острую респираторную инфекцию, нужно сообщить о них врачам, а также рассказать им о контакте с инфицированным человеком, добавил специалист.





Напомним, ранее другой авторитетный специалист, заслуженный врач РФ Владимир Круглый прокомментировал распространенные сегодня мнения о том, что при мутациях коронавируса вакцинация становится бесполезной, по словам врача, серьезных доказательств таким теориям не существует, кроме того, по аналогии с вирусом гриппа при мутациях COVID-19 возможным будет и изготовление разных вариантов вакцины.



