Ситуация критическая: масочный режим вводится в Витебске и Гродно





В Витебске его ввели с 12 ноября, в Гродно введут с 14 ноября.





Напомним, с сегодняшнего дня обязательный масочный режим действует в Минске, ранее он был введен в Гомельской области, ряде городов Могилевской области, а в Бресте уже действует реальный карантин, хотя власти это так не называют.





Кстати, по официальной версии за последние сутки коронавирус выявлен у 1098 человек, 5 человек умерли. Напомним, медики говорят, что официальнуб статистику надо умножать на 4-6. Так что делайте правильные выводы и берегите себя!