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Ситуация критическая: масочный режим вводится в Витебске и Гродно

Обязательный масочный режим из-за коронавируса введен практически по всей стране.


В Витебске его ввели с 12 ноября, в Гродно введут с 14 ноября.

Напомним, с сегодняшнего дня обязательный масочный режим действует в Минске, ранее он был введен в Гомельской области, ряде городов Могилевской области, а в Бресте уже действует реальный карантин, хотя власти это так не называют.

Кстати, по официальной версии за последние сутки коронавирус выявлен у 1098 человек, 5 человек умерли. Напомним, медики говорят, что официальнуб статистику надо умножать на 4-6. Так что делайте правильные выводы и берегите себя!
"Белорусский партизан"
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