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Подробности: избитому Роману Бондаренко сделали трепанацию черепа. Шанс выжить - 1 из 1000

Избитому жителю одного из домов "площади Перемен" Роману Бондаренко сделали операцию, он находится в критическом состоянии.


"Было кровоизлияние в те отделы мозга, которые отвечают за жизненно важные процессы организма. Там была очень большая гематома, пришлось делать трепанацию черепа, чтобы мозг не давил на черепную коробку. Теперь Роман в критическом состоянии. Шансы выжить оценивают как 1 из 1000", — рассказалиродственники в комментарии "Нашей Ниве". 

По их словам, парню нужна еще одна операция. Но делать ее невозможно, пока Бондаренко остается в нынешнем состоянии: второй операции он может просто не пережить. 

31-летнего минчанина Романа Бондаренко неизвестные в балаклавах задержали вечером 11 ноября и затащили в бус. Его завезли в РУВД, где он провел несколько часов и только потом ему вызвали  скорую - в больницу он попал в состоянии комы. 

Пресс-секретарь МВД цинично заявила, что на мужчину напали "неравнодушные граждане", которые, заметим, приехали в его двор, чтобы уничтожить бело-красно-белую символику.
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