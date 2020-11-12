Агурбаш: Сегодня белорусы борются с террором
Заслуженная артистка Беларуси, которая живет в России и там активно поддерживает сторонников перемен в Беларуси, произнесла сильную речь на церемонии премии «Первая леди» в Москве.
"Сегодня мои родные братья и сестры – беларусы – борются с беззаконием, насилием, агрессией, террором. Сегодня очень сложная ситуация в Беларуси для всего белорусского народа. Но я уверена, что добро победит. Всегда. И всегда мир и Вселенная будет на стороне правды и стороне справедливости. Давайте поаплодируем воинам света, воинам мира. Жыве Беларусь!" – сказала Анжелика Агурбаш.
Речь певицы встретили аплодисментами, а также возгласами: «Жыве Беларусь!».
видео: радио "Свабода"
14:05 12/11/2020
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