Агурбаш: Сегодня белорусы борются с террором

"Сегодня мои родные братья и сестры – беларусы – борются с беззаконием, насилием, агрессией, террором. Сегодня очень сложная ситуация в Беларуси для всего белорусского народа. Но я уверена, что добро победит. Всегда. И всегда мир и Вселенная будет на стороне правды и стороне справедливости. Давайте поаплодируем воинам света, воинам мира. Жыве Беларусь!" – сказала Анжелика Агурбаш.





Речь певицы встретили аплодисментами, а также возгласами: «Жыве Беларусь!».









видео: радио "Свабода"