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Агурбаш: Сегодня белорусы борются с террором

Заслуженная артистка Беларуси, которая живет в России и там активно поддерживает сторонников перемен в Беларуси, произнесла сильную речь на церемонии премии «Первая леди» в Москве.

"Сегодня мои родные братья и сестры – беларусы – борются с беззаконием, насилием, агрессией, террором. Сегодня очень сложная ситуация в Беларуси для всего белорусского народа. Но я уверена, что добро победит. Всегда. И всегда мир и Вселенная будет на стороне правды и стороне справедливости. Давайте поаплодируем воинам света, воинам мира. Жыве Беларусь!" – сказала Анжелика Агурбаш. 

Речь певицы встретили аплодисментами, а также возгласами: «Жыве Беларусь!».


видео: радио "Свабода"
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