Oops! Калифорнию вдруг засыпало снегом после месяцев жары и пожаров

В американском штате Калифорния прошли снегопады после нескольких месяцев жаркой погоды и масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает The Watchers.





За прошедшие выходные на горнолыжном курорте Сьерра-ат-Тахо выпало в общей сложности 46 см снега. Национальная метеорологическая служба прогнозирует, что температура воздуха будет значительно ниже средней в регионе. Возможны заморозки.





"Заморозки уничтожат посевы, другую чувствительную растительность и, возможно, повредят незащищенный водопровод", - предупреждают синоптики.





В соседнем штате Невада также прошли рекордные снегопады, включая Рино, Карсон-Сити и Йерингтон. На большей части территории зарегистрированы рекордные для этого времени 13 см снежного покрова.





Отмечается, что в Рино такое количество снега видели только два раза в истории до этого.







