«Ребята, много [censored] окружает каскад. Один бус заезжает со стороны визового и еще несколько поехало по Скрыганова», — предупредил соседей один из жильцов, увидев подозрительную активность. Дальше посыпались сообщения о том, что люди в черной форме и «по гражданке» заходят в подъезды разных домов.





Как сообщила Onliner одна из жительниц квартала, силовики, судя по всему, приехали за «активистами». «Ломятся в пять-шесть квартир», — уточнила девушка. Также от нескольких жителей квартала поступила информация, что в некоторых квартирах начали взламывать двери, неизвестные пытаются высверлить замки.









В 10:10 один из жильцов написал, что к тем силовикам, которые уже ходили по кварталу, присоединилось усиление, до этого отдыхавшее в микроавтобусах.





Помимо самих «каскадовцев», силовиков традиционно интересуют и растяжки с бело-красно-белыми знаменами. Минчанин заснял кусочек подготовки к спецоперации по снятию гигантских трусов.









Как удалось выяснить минчанам, силовики пришли к тем из их соседей, которые были наблюдателями на выборах.





— Взломали минимум четыре квартиры, действовали дрелью и ломом. Вроде у людей проводят обыски в рамках какого-то уголовного дела. Сейчас силовики пошли по другим квартирам.





В 11 с небольшим жителям квартала удалось запечатлеть, как силовики таки сняли белые, красные и белые трусы, развевавшиеся над жилым комплексом несколько дней. Однако неунывающие «каскадовцы» отмечают, что пошить новую партию трусов — совсем не проблема.









По состоянию на 11:30 трусы не только обезврежены, но и удалены с территории жилого комплекса.













Onliner попытался связаться с пресс-службой ГУВД и МВД, чтобы выяснить, что происходит в миниполисе. Но трубку ни там, ни там никто не снял.