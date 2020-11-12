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В "Каскад" пришли силовики. Много. Вскрывали квартиры, взламывая двери

Спокойным это утро для «каскадовцев» не назовешь. Примерно в 08:50 в местном чате появилась информация, что к миниполису приехали характерные тонированные бусы.

В "Каскад" пришли силовики. Много. Вскрывали квартиры, взламывая двери
«Ребята, много [censored] окружает каскад. Один бус заезжает со стороны визового и еще несколько поехало по Скрыганова», — предупредил соседей один из жильцов, увидев подозрительную активность. Дальше посыпались сообщения о том, что люди в черной форме и «по гражданке» заходят в подъезды разных домов.

Как сообщила Onliner одна из жительниц квартала, силовики, судя по всему, приехали за «активистами». «Ломятся в пять-шесть квартир», — уточнила девушка. Также от нескольких жителей квартала поступила информация, что в некоторых квартирах начали взламывать двери, неизвестные пытаются высверлить замки.


В 10:10 один из жильцов написал, что к тем силовикам, которые уже ходили по кварталу, присоединилось усиление, до этого отдыхавшее в микроавтобусах.

Помимо самих «каскадовцев», силовиков традиционно интересуют и растяжки с бело-красно-белыми знаменами. Минчанин заснял кусочек подготовки к спецоперации по снятию гигантских трусов.


Как удалось выяснить минчанам, силовики пришли к тем из их соседей, которые были наблюдателями на выборах.

— Взломали минимум четыре квартиры, действовали дрелью и ломом. Вроде у людей проводят обыски в рамках какого-то уголовного дела. Сейчас силовики пошли по другим квартирам.

В 11 с небольшим жителям квартала удалось запечатлеть, как силовики таки сняли белые, красные и белые трусы, развевавшиеся над жилым комплексом несколько дней. Однако неунывающие «каскадовцы» отмечают, что пошить новую партию трусов — совсем не проблема.


По состоянию на 11:30 трусы не только обезврежены, но и удалены с территории жилого комплекса.



Onliner попытался связаться с пресс-службой ГУВД и МВД, чтобы выяснить, что происходит в миниполисе. Но трубку ни там, ни там никто не снял.
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