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Без маски больше никуда! И в Минске введен обязательный масочный режим

В Минске введен обязательный масочный режим:

Без маски больше никуда! И в Минске введен обязательный масочный режим
Носить маску также обязательно во всех без исключения закрытых помещениях, в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, обычных такси.

Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.

Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня. 

Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает телеграм-канал Мингорисполкома.
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