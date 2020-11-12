Без маски больше никуда! И в Минске введен обязательный масочный режим
В Минске введен обязательный масочный режим:
Носить маску также обязательно во всех без исключения закрытых помещениях, в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, обычных такси.
Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.
Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня.
Решение обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мероприятий, передает телеграм-канал Мингорисполкома.
11:43 12/11/2020
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