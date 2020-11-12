Носить маску также обязательно во всех без исключения закрытых помещениях, в общественном транспорте, метро, маршрутных такси, обычных такси.





Соответствующие изменения в решение №1069, которым утверждены меры по профилактике острых респираторных инфекций и коронавируса в городе Минске внесены сегодня на заседании Минского горисполкома.





Контроль за соблюдением требований распространения вирусных инфекций и COVID-19 в городе усилят с сегодняшнего дня.



