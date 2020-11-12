На "Гродно Азоте" коронавирусом заразились уже 628 человек





На 11 ноября с коронавирусом 124 сотрудника, еще 504 работника переболели им раньше и выздоровели. Речь идет о тех, у кого лабораторно подтвержден ковид.





Кроме того, сейчас в медицинско-санитарной части предприятия на лечении с ОРВИ находятся 404 человека. Диагностированы 7 пневмоний.



