На "Гродно Азоте" коронавирусом заразились уже 628 человек
По состоянию на 11 ноября среди персонала ОАО «Гродно Азот» зафиксировано уже 628 случаев заражения COVID-19, сообщает газета предприятия «Гродненский Химик». За две недели эта цифра увеличилась более чем на 100 человек.
На 11 ноября с коронавирусом 124 сотрудника, еще 504 работника переболели им раньше и выздоровели. Речь идет о тех, у кого лабораторно подтвержден ковид.
Кроме того, сейчас в медицинско-санитарной части предприятия на лечении с ОРВИ находятся 404 человека. Диагностированы 7 пневмоний.
Источник: tut.by
11:31 12/11/2020
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