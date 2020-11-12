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Они ответят за всё! Задержанный на площади Перемен минчанин в реанимации - на грани жизни и смерти

Избивающим и убивающим беларусов преступникам сбежать не удастся - будем искать по всему миру, как израильский Моссад. У таких преступлений нет срока давности!

Они ответят за всё! Задержанный на площади Перемен минчанин в реанимации - на грани жизни и смерти
скриншот видео - момент задержания
Вечером 11 ноября в Минске на площади Перемен неизвестные набросились на местных жителей.

Вчера вечером на площадь Перемен приехали неизвестные и пытались срезать бело-красные-ленты. Завязалась драка. В разгар конфликта из бусика выбежали люди в масках и схватили молодого человека, передает ПЦ Вясна. Видео опубликовал телеграм-канал блогера Мотолько


Правозащитникам стало известно, что фамилия задержанного – Роман Бондаренко. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в реанимационном отделении.

В больницу его доставила скорая помощь из Центрального РУВД Минска. Он находился в бессознательном состоянии.


По информации от врачей БСМП, которые делали операцию, Роман сейчас в «крайне тяжелом состоянии». Мать Романа находится с ним в больнице, но говорить с прессой пока отказалась.

Диагноз Романа Бондаренко: тяжелая закрытая ЧМТ, острые субдуральные гематомы на голове, кровоизлияние в мозг, травмы мягких тканей.
"Белорусский партизан"
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