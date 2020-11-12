Вечером 11 ноября в Минске на площади Перемен неизвестные набросились на местных жителей.





Вчера вечером на площадь Перемен приехали неизвестные и пытались срезать бело-красные-ленты. Завязалась драка. В разгар конфликта из бусика выбежали люди в масках и схватили молодого человека, передает ПЦ Вясна. Видео опубликовал телеграм-канал блогера Мотолько









Правозащитникам стало известно, что фамилия задержанного – Роман Бондаренко. Сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи в реанимационном отделении.





В больницу его доставила скорая помощь из Центрального РУВД Минска. Он находился в бессознательном состоянии.







