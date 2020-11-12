Сергея Миронова задержали 26 октября во время вечерних акций протеста. А потом Минчаниназадержали 26 октября во время вечерних акций протеста. А потом благодаря ролику МВД он вдруг проснулся знаменитым . И, оказалось, что не случайно.





Напомним, известным он стал, так как решил пошутить во время съемок милицейского ролика, опубликованного на следующий день после задержания.













После выхода на свободу после 15 суток ареста, в интервью Свабодзе он рассказывает, что с ним было после задержания, удалось ли бросить курить, бегать во всю мощь и как он относится к своей популярности.





Послушайте этого уникального парня - благодаря ему у нас появилось еще больше мемов!







