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На белорусской границе закрыты 9 пунктов пропуска — виноват коронавирус

На белорусской границе закрыты девять пунктов пропуска. Причиной этого стало распространение COVID-19, сообщается на сайте Государственного пограничного комитета.


На белорусско-польской границе закрыты пункты пропуска Песчатка и Домачево, на границе с Литвой — Видзы и Лоша. Больше всего закрытых пунктов на белорусско-украинской границе — Томашовка, Олтуш, Невель, Верхний Теребежов, Глушкевичи.

Кстати, на границе с Латвией оба пункта пропуска работают в прежнем режиме, передает "Еврорадио".
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